Umut Oran’dan üzücü haber

Umut Oran, “Gençlerle futbol oynarken, sağ arka tendona bağlanan adale 3-b yırtıldı” açıklamasını yapan Oran, ayağının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Fotoğraflarda diz bölgesinde morluk oluştuğu görülürken, CHP’li Umut Oran şu ifadeleri yazdı:

“Doktorlar 10 gün kesin istirahat verdiler ama sıfır istirahat azami çalışma lazım bize. #1mayıs’ta #kartal - #maltepe arasında 5 kilometre yürüdük bu vaziyette ve toplamda saat 10.00’dan 15.00’e kadar tören alanında #emekçi’lerle #dayanışma içerisinde olduk.

Koşullar ne olursa olsun #24Haziran seçimlerini alacağız çünkü dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar’ bunu biliyoruz.

Hiçbir engel tanımıyorum mücadeleye devam edeceğiz. Her gün sokakta-mahallede #halk ile beraber daha iyi bir #Türkiye için mücadeleye devam ediyorum

Bu maçı alacağız başka yolu yok

Ya iktidar ya iktidar”