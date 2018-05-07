Umut Oran’dan üzücü haber

Umut Oran, “Gençlerle futbol oynarken, sağ arka tendona bağlanan adale 3-b yırtıldı” açıklamasını yapan Oran, ayağının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Fotoğraflarda diz bölgesinde morluk oluştuğu görülürken, CHP’li Umut Oran şu ifadeleri yazdı:
“Doktorlar 10 gün kesin istirahat verdiler ama sıfır istirahat azami çalışma lazım bize. #1mayıs’ta #kartal - #maltepe arasında 5 kilometre yürüdük bu vaziyette ve toplamda saat 10.00’dan 15.00’e kadar tören alanında #emekçi’lerle #dayanışma içerisinde olduk.
Koşullar ne olursa olsun #24Haziran seçimlerini alacağız çünkü dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar’ bunu biliyoruz.
Hiçbir engel tanımıyorum mücadeleye devam edeceğiz. Her gün sokakta-mahallede #halk ile beraber daha iyi bir #Türkiye için mücadeleye devam ediyorum
Bu maçı alacağız başka yolu yok
Ya iktidar ya iktidar”