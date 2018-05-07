CHP, seçim çalışmaları için 3 koldan sahaya inecek

Seçim kampanyası Kılıçdaroğlu, İnce ve Tezcan’a tahsis edilecek seçim otobüsleriyle 3 koldan yürütülecek

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayını Muharrem İnce olarak belirleyen, milletvekili aday adaylarının başvurusunu halen kabul eden CHP’nin seçim stratejisi hazırlıkları da tamamlanma aşamasında.

24 Mayıs’ta aday tanıtımı toplantısıyla kamuoyuna açıklanması planlanan seçim bildirgesinde, Türkiye’nin 5 temel sorunu olarak saptanan “demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika”ya ilişkin çözüm önerileri yer alıyor.

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre bildirgede, özgürlükçü, çoğulcu, parlamenter sistemi güçlendiren, güçler ayrılığı ilkesi ve hukukun üstünlüğünü esas alan yeni bir Anayasa vaadi de bulunuyor.

3 AYRI SEÇİM OTOBÜSÜ

CHP’nin seçim stratejisi konusunda ise bugün kritik bir buluşma gerçekleşecek. Partinin Cumhurbaşkanı adayı İnce, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ziyaretinde bulunacak. Toplantıda, seçimlerde izlenecek strateji de ele alınacak.

CHP’de birkaç gün içinde netleşecek seçim stratejisine göre, 3 koldan sahaya inilecek. Kampanya sırasında, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı İnce ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’a seçim otobüsü tahsis edilecek. 3 isim, CHP Genel Merkezi’nin koordinasyonunda 3 ayrı otobüsle Türkiye’nin 81 ilini dolaşacak. Seçim kampanyası sırasında “kutuplaştırıcı” dilden uzak durulmasını isteyen Kılıçdaroğlu’nun, referandum sürecinde olduğu gibi miting yerine daha çok salon toplantıları, STK’lar, sendikalar ve kanaat önderleriyle buluşmalar gerçekleştireceği belirtildi. CHP Lideri’nin bu yüzden mitingden çok ev ev, kapı kapı dolaşarak vatandaştan oy istenmesini talep ettiği bildirildi.İnce ve Tezcan, geniş katılımlı mitinglerle oy isteyecek. Kılıçdaroğlu ve İnce, bazı mitinglerde kürsüye birlikte çıkacak.