Akşener'den saldırıyla ilgili ilk açıklama!

Saldırının hedefinde, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı Meral Akşener'e imza toplamak için kurulan standdaki görevliler olduğu bildirildi.

İYİ Parti'li siyasetçiler, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve HDP İzmir milletvekili Müslüm Doğan saldırıyı kınadı.

İYİ Parti: Saldırının sorumlusu Devlet Bahçeli

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener saldırıyla ilgili Twitter'dan "Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir. Türkiye'nin ihtiyacı olan iyiliği ve sağduyuyu sabırla inşa edeceğiz. Menfur saldırıda yaralanan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. #TürkiyeİYİOlacak" dedi.