Muharrem İnce'den İYİ Parti standına saldırıya tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İYİ Parti'nin Bağcılar'da üyelerine bıçaklı saldırı düzenlenmesine tepki gösterdi.

İYİ Parti standına saldırı: 5 yaralı, birinin durumu ağır

İYİ Parti'nin İstanbul Bağcılar'da erken seçim için çalışmalar yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1'i ağır 5 İYİ Partilinin yaralandı.



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde İYİ Partililere saldırı düzenlenmesine tepki gösterdi.

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İNCE: HEPİMİZ AYNI MEMLEKETİN EVLATLARIYIZ!



İnce açıklamasında, "Bağcılar’da İyi Parti standına yapılan saldırıyı kınıyor, yaralanan İyi Partili yurttaşlarımıza şifa diliyorum. Siyasi rekabet savaş değildir; bizimle aynı partide olmayan, aynı düşünmeyenler de düşmanımız değildir. Hepimiz aynı memleketin evlatlarıyız!" dedi.



