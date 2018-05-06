İYİ Parti'den saldırı açıklaması: Çaresizlerin cinneti...

İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinin Bağcılar İlçe Teşkilatı üyelerinin Bağcılar İlçe Meydanı'nda seçim çalışması yürüttüğü sırada uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

İYİ Parti standına saldırı: 5 yaralı, birinin durumu ağır

CHP'li Aytun Çıray açıklamasında, "Bağcılar İlçe Başkanlığımızın imza standına kötüler tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kötüler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar. Üstelik bunu başka anaların çocuklarını kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Bu siyaset başarılarını milletimizi kutuplaştırmada bulan çaresizlerin cinnetidir. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükûnet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyiniz iyiler mutlaka kazanır" dedi.