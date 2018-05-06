İYİ Parti'den peş peşe açıklamalar: Sorumlusu Devlet Bahçeli

İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinin Bağcılar İlçe Teşkilatı üyelerinin Bağcılar İlçe Meydanı'nda seçim çalışması yürüttüğü sırada uğradığı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

İYİ Parti standına saldırı: 5 yaralı, birinin durumu ağır

CHP'li Aytun Çıray açıklamasında, "Bağcılar İlçe Başkanlığımızın imza standına kötüler tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kötüler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar. Üstelik bunu başka anaların çocuklarını kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Bu siyaset başarılarını milletimizi kutuplaştırmada bulan çaresizlerin cinnetidir. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükûnet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyiniz iyiler mutlaka kazanır" dedi.

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Olayla ilgili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Lütfü Türkkan da “Bağcılar'da iYi PARTİ standına yapılan bıçaklı saldırıda yaralı kardeşlerimiz var. Bunu reva görenlere sormak istiyorum; ülkenin bekası dediğiniz bu mudur? Bu kaosa, bu gerginliğe, bu vandallığa son vermek için iYi Parti iktidar olacak” açıklamasını yaptı.





Saldırıyla ilgili en sert açıklamaysa İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi.

Dervişoğlu, “Saldırıya uğramışız… Saldıranlar elbetteki hesabını verecektir ama asıl sorumlu saldırtanlardır. Hayatları boyunca bir tek PKK’lıyı ittiremeyenler,şehitlerimizin kanını yerde bırakanlar şayet bağrımıza bıçak saplıyorsa it’e değil sahiplerine hesap sormak boynumuzun borcu olsun. Vatan hainlerine gösterdiği hoşgörünün binde birini ülkücüye göstermekten kaçınan ve devlet-millet düşmanlarına dümen tutmak için sokaklardan çektiği çocukları bizlere saldırtmak için sokaklara süren her kimse hain ve alçaktır. Akan her damla kanın sorumlusu Devlet Bahçeli’dir” açıklamasını yaptı.

İYİ PARTİ RESMİ HESABINDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. İyiler mutlaka kazanır” denildi.



