AKP İstanbul'da Bayram Şenocak yeniden seçildi

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP İstanbul İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla 6. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığı AKP İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde yapılan seçime tek aday olarak giren Bayram Şenocak, oy birliğiyle yeniden AKP İstanbul İl Başkanı oldu.

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