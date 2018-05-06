Alankuş: Kars'ta kadınların kabul gördüğünü kanıtlayacağız

Egemedyası -24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimleri için birçok isim aday adayı olduğunu açıkladı. CHP Kars milletvekili aday adayı olan Evren Alankuş Kars ve sorunlarını dile getirmek istediğini belirterek, "Kars Milletvekili adayı olmak ve oradan gelmeyen sancağı getirmeye talibim.Etnik kökenim açısından Kars'ta sandıklara yansıtılamayan oyları getireceğimi biliyorum" dedi.

Alankuş neden CHP'den aday adayı olduğunu şu cümlelerle açıkladı; "Çalışmalarımda Kars il örgütümle dayanışma halindeyim ve halkın sesi olmaya çalışan Cumhuriyet muhafızlarınızdan biriyim. Referandum çalışmalarında Hayır bloğuna Kars ve Ankara’da gönüllü olarak katıldım. Ankara’da il örgütümle dayanışma sergileyerek hayalim olan memleketim Kars tan gelmeyen sancağı getirebilmek için çalışmalarımı devam ettiriyorum. Ayrıca marka, patent ve proje danışmanlığı şirketlerim ile ülkeme ve memleketime zaten hizmet ediyorum, ancak partimin sesi olarak da çalışmaya adayım."

"Çalamayacağım Kapı, Oturamayacağım Sofra Yok"

Kars'ın 24.dönemde bir kadın milletvekili çıkarttığını ve kadınların kabul gördüğünü kanıtladığını dile getiren Alankuş, "Kadınların sorunun sesi olurken özel sorunlarına da çözüm olurum . Bastırılmış kadınlarımızın sorununa çözüm üretecek adayım. Anadoluda kadın olmadan her kapı çalınamaz . Her soruna çözüm üretiletilemez! Benim çalamayacağım kapı oturamayacağım sofra yok!" diye konuştu.

"Bu Sisteme Karşı Birleşerek Dur Demek İçin Adayım"

Meslek yaşantısının Anadolu'da üretici halk ile iç içe geçtiğini ifade eden Alankuş sözlerini şöyle tamamladı; "Coğrafi işaret çalışması ile peynir üreticisi, bal üreticisi,elma üreticisi ürünlerine farkındalık sağladım.Büyük bir çalışma alanımı ise toprağında yetiştiğim KARS da yapmaktayım. Bu iş alanım sayesinde hemşerilerim ile daha yakından yaşama ve onların içinde kendimi ve mesleğimi geliştirme şansı buldum. Kars’ın yerel dinamikleri olan STK lar ile hep iç içe onların sorunlarını dile getirmeye çalışıyorum.Köylüyü üretimden koparan, buğdayını, ekmeğini, etini, sütünü elinden alan bu sisteme karşı ancak birleşerek "Dur" demek için Cumhuriyet Halk Partisi Kars milletvekili aday adayıyım."