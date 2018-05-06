Sinan Meydan'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt

Ünlü Tarihçi ve Yazar Sinan Meydan, Erdoğan'ın seçim vaatlerini açıkladığı konuşmada söylediği o sözlere yanıt geldi.

Ünlü Tarihçi ve Yazar Sinan Meydan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimleri için vaatlerini açıkladığı konuşmasada söylediği "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Size ölmeyi emrediyorum' dediğinde siperlerinden ok gibi fırlayanlar bizdik" sözlerine yanıt verdi.

'Atatürk, 'Size ölmeyi emrediyorum' dediğinde ok gibi fırlayanlar bizdik'



Sinan Meydan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayır Sayın Erdoğan! Atatürk,”Ben size ölmeyi emrediyorum” dediğinde önce Çanakkale’de, sonra Sakarya’da, daha sonra Afyon Kocatepe’de düşmanın üzerine “ok gibi fırlayan” hep bu toprağın yoksul halk çocuklarıydı. Bugün Afrin’de şehit olanlar yine onlar." dedi.



