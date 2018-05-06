Umut Oran’dan CHP’lilere imza çağrısı

CHP’li Umut Oran, AKP’nin Cumhurbaşkanı aday sayısını düşük tutmak için ortaya attığı 100 bin imza uygulamasına karşı kolektif bir mücadele verilmesi gerektiğini belirterek, “Mesele tek tek şahıslara oy vermenin ötesinde ‘AKP demokrasisinin eksiğini tamamlama’ meselesidir. Demokrasinin Eksiğini Tamamlamak için Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek’e İmza Verin. Tüm dava arkadaşlarımı seçim kurullarına giderek 100’er bin imzayı atmaya ve AKP demokrasisinin eksiğini tamamlamaya çağırıyorum” dedi.

Umut Oran, Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenlerin imza verme işleminin 9 Mayıs’a kadar devam edeceğini anımsatarak, aday sayısının artması için Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek için de imza verilmesi çağrısında bulundu. Umut Oran konuyla ilgili olarak bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

İktidardaki korkunun dışa vurumu

Türk demokrasi tarihinin en kritik oylamalarından biri için sandık başına gideceğimiz 24 Haziran; AKP ve emir eri Devlet Bahçeli tarafından şimdiden kriminalize edilmeye ve Türk Milletinin özgür iradesine ipotek konulmaya çalışılmaktadır. FETÖ’yü devlete yerleştiren, PKK’yla görüşmekte sorun görmeyen ve okullarda okunan “andımızı” yasaklayan AKP’nin emir erinin Cumhurbaşkanı adaylarına imza verenleri hedef alması, sözü edene bakarak ciddiye alınacak bir konu olmasa da iktidar bloğundaki korkunun dışa vurumunu göstermesi bakımından önemlidir.

Dolar-Euro’ya, işsizliğe, kötü ekonomiye laf edemeyenler

AKP ve etkisiz ortağı, yurtseverlerin yükselen özgürlük, demokrasi ve güçlü Türkiye taleplerinin karşısında söyleyecek tüm sözlerini kaybetmişlerdir. Zira ülkeyi yönetmek bir yana, önlerini bile görecek durumda değillerdir. Türk Lirasının dolar ve euro karşısında sürekli değer kaybetmesine çözüm bulamayan, genç işsizlerin, atanamayan öğretmenlerin, işini kaybetmiş emekçilerin sorunlarına dair tek bir söz söyleyemeyen iktidar bloğu, son noktada “komplo teorilerine” ve “tehditlere” sarılmaktadır.

FETÖ ve PKK’dan tecrübeliler

Elbette iktidar bloğunun, komplo teorileri ve kumpaslar konusunda FETÖ’den ve PKK’dan edindiği tecrübeler sabittir. İktidar partisi; Ergenekon, Balyoz gibi kumpaslarla Türk Silahlı Kuvvetleri’ni PKK’nın önüne atmakla da meşhurdur. Ancak 16 yıl boyunca zulmün ve hukuksuzluğun her türüne maruz kalan “muhalefet unsurları” da tecrübelidir. En sağdan en sola kadar tüm muhalefet unsurları, örgütlü kötülüğe karşı ancak örgütlü iyilikle ve doğrulukla karşılık verilebileceğini, bireysel kurtuluşun artık mümkün olmadığını görmüşlerdir.

AKP demokrasisinin eksiğini tamamlama

O halde, AKP’nin Cumhurbaşkanı aday sayısını düşük tutmak için ortaya attığı 100 bin imza uygulamasına karşı kolektif bir mücadele hattı inşa edilmesi kaçınılmazdır. Mesele tek tek şahıslara oy vermenin ötesinde “AKP demokrasisinin eksiğini tamamlama” meselesidir.

Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek’e imza verin

Bu itibarla her bir CHP’liye düşen görev Cumhurbaşkanı adayı olmaları zorla engellenmek istenen Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek için de adaylık dilekçesi vermektir. Bu imza, aynı zamanda, AKP’li odaklar tarafından yarınlarda ortaya konabilecek tüm komplolara karşı da bir tavır demek olacaktır.

Zalimin zulmüne karşı direniş göstermekten bir an bile tereddüt etmeyecek olan CHP tabanı, hiç şüphe yoktur ki imza eksiği bulunan her 3 Cumhurbaşkanı adayına da sahip çıkacaktır.

Cumhuriyetperverlerin kararlı tutumu, 24 Haziran’da sandıklardan CHP adayının Cumhurbaşkanı olarak çıkmasının da “provası” olarak görülmelidir.

Bu itibarla tüm dava arkadaşlarımı seçim kurullarına giderek 100’er bin imzayı atmaya ve AKP demokrasisinin eksiğini tamamlamaya çağırıyorum.