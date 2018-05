Erdoğan konuşuyor - CANLI

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu toprakları bize vatan yapan aziz milletim. 1071 Malazgirt Zaferi'nden bu yana bu topraklar bize yurt oldu. Bizim devletimizSöğüt'te çadırlarda kuruldu. Dedem Osman Gazi'nin rüyası hakikat oldu. Devletimizadalet sevdasıyla büyüdü. Bursa ve edirne de kök saldı. Sultan Fatih bizim ceddimizdi. Kudüs'ü alan Selahattin Eyübi bizdik. Kanla alınan toprak, parayla satılmaz diyen Abdülhamid bizdik. Çanakkale'de ccanını veren, düşmana geçit vermeyen bizdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Size ölmeyi emrediyorum' dediğinde siperlerinden ok gibi fırlayanlar bizdik. Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmeyen bizdik, toprakları sıksan şuhedamızın fışkırdığı, türkümüzün okunduğu Türkiye'mizi aziz bildik. 1923'te Atatürk'ün öncülüğünde devletimizin yönetim şeklini cumhuriyet olarak ilan edildi. 28 Şubat'ta milletin inancını boğmaya kalkıştılar. Her darbede acı çeken biz olduk. Varlığımıza, huzurumuza, refahımıza kast ettiler. Yılmadık, yıkılmadık. Erdem irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Hep birlikte büyüdük, hep birlikte özgürleştirdik. Biz durmadık, onlar da durmadı. 27 Nisan'da bir e-muhtıra ile karşımıza çıktılar. Biz milletin iradesine sahip çıktıkça onlar daha da öfkelendi. Geri durmadık, diklenmedik, dik durduk. Onların küresel efendilerine de eyvallah etmedik.

Küresel düzenin haksızlıklarına dünya 5'ten büyüktür diye haykırdık. Somali'deki, Bosna'daki katliamlara gür bir sesle haykırdık, elimizi taşın altına koyduk. Başkalarının ilgisizliğine aldırmadan, kendi imkanlarımızla mazlumların sesi olduk. Zulme karşı merhametten, sömürüye karşı ortak çıkardan, kibire karşı kardeşlikten yana olduk. Mazlum Filistin halkının davasını her platformda savunduk. Davos'ta işgalcilere karşı 'one minute' dedik. One minute önemli bir istasyondu. Suriye ve Irak'tan buraya gelen milyonlarca muhacire hiç tereddüt etmeden kapımızı açtık.

2013 yılında ekonominin her alanında en yüksek değerleri yakaladığımızda şer cephesi yeniden harekete geçti. Göreve geldiğimizde IMF'e borcumuz 23 milyar dolardı, Merkez Bankası rezervi 27.5 milyar dolardı. 2013'te IMF'e olan borcu sıfırladık. Şu anda borcumuz yok, bitti. Merkez Bankamızın döviz rezervi 114.5 milyar dolar, buraya çıktık. Gezi kalkışması ile istikrarımıza kast ettiler, şehirlerimizi tahrip ettiler. Ne yaptılarsa teslim olmadık, milletin iradesini çiğnetmedik. Milletin engin ferasetine güvendik. Milletimizin teveccühü ilecumhurbaşkanı seçilerek hain planları başlarına çaldık.

Cumhurbaşkanı seçilmemizin hemen ardından emperyalistlerin beslemesi olan bölücü örgütün düğmesine bastılar. İnsanlarımızı katlettiler, insanımza kast ettiler. 15 Temmuz'da tanklarla, savaş uçaklarıyla üstümüze geldiler. Devletimizin silahları ile milletimizin canına kast ettiler. 251 kardeşimizi şehit ettiler, 2 bin 193 kardeşimizi de yaraladılar. Yakın tarihin en kahraman direnişi ile bunları başarısızlığa uğrattık. 15 Temmuz'da çıplak ellerle tankları durduranlarız. Sizler o gece ölümü öldürdünüz. Biz 15 asırdır okçular tepesini bekleyenleriz. Biz bu toprağı kanlarıyla yoğurarak vatan kılanlarız.

Sınırlarımızı terör koridoru ile kuşatmaya kalktılar. Sınırlarımızı çevirmeye çalışanların kiralık katillerin kafalarını ezdik. Ülkemizi hedef alan planları nasıl bozduysak, bundan sonra da aynı kararlılıkla bozacağız. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'de biz vardık. Gerektiğinde Kandil'de biz vardık. İnlerine girdik, bu teröristleri etkisiz hale getirdik. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olarak bu oyunları bozacağız.

Biz AK Parti'yi kurarken ne dedik, 'Biz Türkiye'nin dünü, bugünü, yarınıyız' dedik. Biz Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüyüz. Biz Türkiye'yiz. Biz millete hizmetkar olacağız diye yola çıktık, bu sevdayla çalıştık. 16 yıldır bu söze sadık kaldık. 16 yıl önce Pınarhisar'a gelenlere şöyle seslendik; 'Yerli ve milli bir duruşa şiddetle ihtiyacımız var' demiştim. Bu sözlerimin üstünden 16 yıl geçti. Bu yolda milletimizle yürüdüğüm için bahtiyarım. Rabbim bizleri inşallah bu yoldan ayırmaz.

