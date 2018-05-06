CHP'den İBB Başkanı Uysal'a zor soru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı İstanbul İl Kongresi için, İstanbul Büyükşehir Belediye otobüslerinin seferber edilmesine tepki gösterdi.

HANDE ZEYREK - SÖZCÜ / CHP'nin adayı Muharrem İnce’nin ilk mitinginin devlet kanalı TRT’de yayınlanmadığına dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Nadir Ataman, AKP’nin İstanbul İl Kongresi’nin başlamadan önce vatandaşların arama noktalarına geldiği andan itibaren canlı gösterilmesine isyan etti.

Ataman İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a seslendi;

“KAMU ZARARININ HESABINI MECLİSTE SORACAĞIZ “



“İstanbul'da tüm İETT otobüsleri, şehir hatları vapurları ve kamuya ait otobüsleri AKP bayraklarıyla donatılmış ve mitinge insanlar kamu araçlarıyla taşınıyor. Nerede AKP’nin adaleti. Mevlüt Uysal’ın görevleri arasında AKP mitingine İETT otobüsleriyle vatandaş taşımak yok. İBB Meclisi'nde bu konuyu tartışacağız kamu zararını soracağız. Emekçi şoförlerin zorla çalıştırıldığını soracağız.

Konuyu İBB Meclisinde gündeme getireceğini söyleyen Ataman “Devletin resmi plakalı otobüsünü AKP bayrakları yapıştırılmış bu da kabul edilemez. Başkan Uysal’a soruyorum CHP'nin İstanbul mitingine de İBB’nin otobüslerini kullandıracak mısınız? Salon bile vermiyorsunuz ” dedi.