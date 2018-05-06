İnce patlaması: 8 saatte 100 bin kişi

Sözcü- Adaylığı açıklanmadan önce 3 milyon 650 bin civarında takipçisi bulunan İnce son 48 saat içinde 100 bin yeni takipçi daha elde etti ve 3 milyon 750 bin takipçiyi geçti. Muharrem İnce'nin Facebook'taki hesabında 1,5 milyon beğeni ve 1 milyon 500 bine yakın takipçi bulunurken, Instagram hesabında ise 150 bini aşkın takipçisi bulunuyor. İnce’nin değişim mesajı da 14 bin 300’ün üstünde paylaşım, 84 binin üzerinde beğeni aldı. 6 bine yakın Twitter kullanıcısı da İnce’ye mesaj gönderdi.

BİR GÜNDE 2 BİN 300 KİŞİ

İnce Yalova’da yaptığı açıklamada da, adaylığının açıklanmasından sonra kısa süre içinde cep telefonuna bin 875 mesaj geldiğini ve 2 bin 300 cevapsız arama olduğunu belirterek, geri dönüş yapamadığı için özür diledi. Bir avukat annenin attığı mesajın da kendisini ağlattığını belirten İnce, o mesajda, “Tam her şey bitti, ümidimi yitirdim, artık bunlardan kurtulamayız, bunlar ülkeyi sattı, yedi. Saraylar saltanatlar kurdu derken yeniden gönlüme bir ışık doğdu. Cübbemi arabama bırakıyorum. Yeniden yollara düşeceğim. 24 Haziran'da talimatınızı bekliyorum” yazdığını anlattı.