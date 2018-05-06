'Eğitimin içine tükürdün, ne yapalım diploman yoksa'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de partisinin il başkanlığının açılışında bir konuşma yaptı. Akşener çok sert ifadeler kullandı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de partisinin il başkanlığının açılışında bir konuşma yaptı.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

- Bu milletin yaptığı sanayi tesislerini sattı, 70 milyar dolar aldı, yandaşların ceplerine koydu. Sizin cebinize ne girdi? Hiç. Buradan sesleniyorum: Sayın Erdoğan gittiğin yol, yol değil. Eğitimin içine tükürdün. Ne yapalım diploman yok? Sen okumamışsın. Bırak çocuklar okusun. Gençlere neden umutlarını kaybettiriyorsun.

- Her bir gencime iş bulacağım. İş bulamıyorsam, iş bulana kadar vatandaşlık maaşı ödeyeceğim. O gençlere güveneceğiz, o gençlerin fikirlerine önem vereceğiz. O gençlerin Türkiye ile ilgili umutlarının hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Atanamamış öğretmenlerin atanmasını sağlayacağız.

- Çık yürü dediniz, sizin dediğinizi yerine getirdim. Ama öyle korktular ki, yandaş mütahitlerden birazını aldılar, size geri vermeye kalktılar. Harun gibi geldiler, karun oldular. Ama bugün İYİ Parti var. İYİ Parti'nin cesur insanları var, Mersin'in cesur insanları var.

- Adayın tekine oy vermeyinlerin münafık ilan edildiği bir dönemdeyiz. Yahu sen kimsin? Sen Allah'ın bir kulusun. Dün iyi işler yapmış olabilirsin, ama sen bu ülkeye artık yüksün.

- Bu adam ittifak ustası. Önce ittifakı PKK ile yaptı. Oradadan bir şey çıkmadı FETÖ ile yaptı, oradan da bir şey çıkmadı. Sonra Cumhur ittifakı yaptı. Her ittifaktan sonra "Allah'ım beni affetsin, kandırıldım" dedi. Yazık, her konuda kandırılıyor. Ama bir konuda çok uyanık. Yandaş müteahit konusunda çok uyanık.

- FETÖ'yle mücadeleyi sulandırıyorlar.

- Bu sistemi sandıkta yıkacağız. Bu sistemi, demokrasiyle, düğün gibi, şölen gibi yıkacağız.