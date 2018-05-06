Akşener ve Karamollaoğlu '100 bini' geçti! Perinçek ise..

Türkiye genelindeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemlerinin üçüncü gününde Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu da 100 bin imzaya ulaştı.

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye genelindeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemlerinin üçüncü gününde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den sonra Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu da 100 bin imzaya ulaştı.



Saat 15:00 itibariyle tablo şu şekilde: Meral Akşener: 191 bin 255, Temel Karamollaoğlu: 116 bin 818, Doğu Perinçek: 35 bin 554, Vecdet Öz: 928.

Türkiye genelindeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri üçüncü gününde de sürüyor. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza veriyor. İmza verme işlemi dün sabah saat 08:00’da başladı ve 9 Mayıs günü saat 20:00’a kadar sürecek. İşte imza verme işleminin ikinci gününde oluşan tablo:

Meral Akşener: Yurtiçi: 191 bin 241| Yurt dışı: 14 | Toplam: 191 bin 255

Temel Karamollaoğlu: Yurtiçi: 116 bin 805| Yurt dışı: 13 | Toplam: 116 bin 818

Doğu Perinçek: Yurtiçi: 35 bin 538 | Yurt dışı: 16 Toplam: 35 bin 554

Vecdet Öz: Yurt İçi: 818| Yurt dışı: 0 | Toplam: 928

Genel toplam: Yurtiçi: 344 bin 512| Yurt dışı: 43 | Toplam: 344 bin 555