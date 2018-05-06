Akşener 200 bini geçti! Karamollaoğlu ve Perinçek ise...

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye genelindeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemlerinin üçüncü gününde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den sonra Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu da 100 bin imzaya ulaştı. Açıklanan son sayılara göre Akşener, adaylık için gereken yüz bin imzanın iki katını, imza verme işleminin üçüncü gününde toplamış oldu.



Saat 20:00 itibariyle tablo şu şekilde: Meral Akşener: 207 bin 142, Temel Karamollaoğlu: 135 bin 931, Doğu Perinçek: 45 bin 26, Vecdet Öz: 1256.

Türkiye genelindeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri üçüncü gününde de sürüyor. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza veriyor. İmza verme işlemi dün sabah saat 08:00’da başladı ve 9 Mayıs günü saat 20:00’a kadar sürecek.



3 GÜNDE 400 BİNE YAKIN SEÇMEN YSK'YA GİTTİ



İşte imza verme işleminin 3. gününde ( 6 Mayıs Pazar) oluşan tablo:

Meral Akşener: Yurtiçi: 207 bin 127| Yurt dışı: 15 | Toplam: 207 bin 142



Temel Karamollaoğlu: Yurtiçi: 135 bin 931| Yurt dışı: 14 | Toplam: 135 bin 945

Doğu Perinçek: Yurtiçi: 45 bin 009| Yurt dışı: 17 Toplam: 45 bin 26

Vecdet Öz: Yurt İçi: 1256 | Yurt dışı: 0 | Toplam: 1256

Genel toplam: Yurtiçi: 359 bin 323| Yurt dışı: 46 | Toplam: 389 bin 369