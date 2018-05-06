6 Mayıs 2018 12:04

CHP'li Gökhan Günaydın'ın acı günü

CHP'li Gökhan Günaydın'ın acı günü
CHP Parti meclisi üyesi ve 24. Dönem Ankara milletvekili Gökhan Günaydın'ın babası Nevzat Günaydın vefat etti.
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Cenazenin 7 Mayıs Pazartesi günü (yarın) Tokat Zile Musalla'da kılınacak cenaze namazını takiben defnedileceği bildirildi.

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