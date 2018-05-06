Muharrem İnce, Demirtaş’a gidecek

İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve diğer adayları ziyaret edeceğini açıkladı. İnce, “Seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum. Bu benim demokrasi anlayışım” dedi.