İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve diğer adayları ziyaret edeceğini açıkladı. İnce, “Seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum. Bu benim demokrasi anlayışım” dedi.
6 Mayıs 2018 10:00
Muharrem İnce, Demirtaş’a gidecek
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, seçim çalışmalarını Yalova’dan başlattı.
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