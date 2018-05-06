6 Mayıs 2018 10:00

Muharrem İnce, Demirtaş’a gidecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, seçim çalışmalarını Yalova’dan başlattı.
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İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve diğer adayları ziyaret edeceğini açıkladı. İnce, “Seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum. Bu benim demokrasi anlayışım” dedi.

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