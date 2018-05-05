100 bin imza maratonunda son durum

100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığı için dört lidere imza verme maratonu ikinci gününde devam ediyor.

Dün 100 bin barajını geçen ilk isim olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 173 bin 569 imzayla 150 bin barajını da aştı.

Akşener imza sayısını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise 95 bin 168 imzaya ulaşmış durumda. Saadet Partisi yetkilileri çalışanların hafta sonu imza verdiğini belirterek, gerekli 100 bin imzaya bugün ulaşabileceklerini söyledi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, 9 Mayıs’a kadar devam edecek imza toplama sürecinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 26 bin 845 imzayı geçerken epey geride kalan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise 706 imza ile son sırada yer aldı.