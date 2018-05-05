Akşener'i tehdit eden kişi hakkında yeni gelişme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in evinin karşısındaki duvara yazı yazdığı gerekçesi ile hakkında, "Tehdit" suçundan soruşturma başlatılan Burak G., mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.