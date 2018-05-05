CHP'nin 'emeklilere ikramiye' teklifini AKP reddetti

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilen ve emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye ödenmesini içeren maddenin görüşmeleri sırasında söz alarak “ikramiyenin asgari ücret (1604 TL) kadar olmasını” teklif etti.

CHP’li vekillerin teklifi Maliye Bakanı Naci Ağbal ve AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İktidarın seçim vaatlerini şeker fabrikalarını satarak, yüksek faizle borçlanarak yerine getirme hazırlığında olduğuna dikkat çeken Çakırözer, “Biz CHP iktidarında sizin yaptığınız gibi satıp savarak değil, milli varlıklarımızın verimini, ekonomiye katkısını arttırarak, daha çok üretip, daha çok kazanıp bu bereketi işçimiz, çiftçimiz, emeklimizle hakça paylaşma sözü veriyoruz” dedi.

CHP’NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Evrensel'in haberine göre, CHP’li Çakırözer TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan vergi ve prim borçlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin torba yasa üzerinde yaptığı konuşmada, pakette emeklilere ramazan ve kurban bayramlarında verilmesi öngörülen ikramiyelerin yükseltilmesini istedi.

Görüşmeler sırasında Çakırözer ve CHP milletvekilleri, hükümetin bayramlarda emeklilere verdiği biner liralık ikramiyenin asgari ücret kadar olması için teklifte bulundu.

Emekliye ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye verilmesi konusunun Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gündeme getirildiğini belirten Çakırözer, “Biz CHP iktidarında emeklilerimiz için her bayram birer maaş ikramiye sözü verdik. Önümüze getirilen bu pakette sadece biner liralık bir ikramiye var. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Sadece seçim dönemini görecek şekilde değil, ondan sonrasında da emeklilerimizin bayramlarına katkı sağlayacak şekilde düzeltilmesi lazım. Nasıl düzeltilir? Bizim dediğimiz gibi, birer maaş ikramiye verilerek, asgari ücretin altındaki emekliler için en az asgari ücret kadar ikramiye verilerek. Gelin bu düzenlemeyi emeklilerin bayramlarda en azından asgari ücret kadar (1604 TL) ikramiye alacağı şekilde komisyondan geçirelim” dedi. CHP’li komisyon üyelerinin verdiği emeklilere verilecek ikramiyenin asgari ücrete eşitlenmesi önerisi, AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

'SATARAK DEĞİL ÜRETEREK VERECEĞİZ'

AKP hükümetinin milyarlarca liralık seçim yatırımlarını şeker fabrikalarını satarak, yüksek faizle borçlanarak finanse edeceğine dikkat çeken Çakırözer şu değerlendirmeyi yaptı: Milli varlıklarımızı, şeker fabrikalarımız sattınız. Şimdi de onun parasını seçim yatırımı olarak kullanıyorsunuz. Sadece satıp savarak kaynak yaratmaya çalışıyorsunuz. Vatandaşa dünyanın en pahalı akaryakıtını, en pahalı elektriğini satarak bütçenin iki yakasını toplamaya çalışıyorsunuz. Bunlar da yetmiyor, hazineyi borçlandırıp tefeciye, rantçıya daha fazla faiz ödeyerek bu parayı toplamaya çalışıyorsunuz. CHP iktidarında milli varlıklarımızın verimini, ekonomiye katkısını daha fazla arttırarak, daha çok üretip, daha çok kazanıp bu bereketi işçimiz, çiftçimiz, emeklimizle hakça paylaşma sözü veriyoruz. Aramızdaki temel fark bu. AKP ülke kaynaklarını satıp savarak kaynak yaratmaya çalışırken biz üretmeyi, üreterek zenginleşmeyi ve hakça bölüşmeyi konuşuyoruz.

'VATANDAŞ BORCUNU ÖDEYEMİYOR'

AKP döneminde 10 kez vergi affı, borç erteleme gibi kanunlar çıkarıldığını anımsatan Çakırözer, “Ne kadar af çıkarırsanız çıkarın vatandaş borcunu ödeyemiyor. Çünkü elinde yok, avucunda yok. AKP iktidarı esnafı, girişimciyi, çiftçiyi vergisini, primini ödeyemez hale sokmuş durumunda” dedi.

'KAÇAK YAPILARI TEŞVİK'

Pakette yer alan geniş kapsamlı imar affı konusunda da kaygılarını dile getiren Çakırözer, Türkiye’nin kaçak yapılar ile doldurulacağını ifade etti. Çakırözer, “Vatandaşımızın on yıllardır oturduğu iki göz odası olan evinin imarının verilmesi ve mağduriyetinin giderilmesi anlaşılabilir. Ama rant için bu affın istismar edileceğinden kimsenin şüphesi yok. Bu affı duyan imar yasaklarını dinlemeden kaçak yapıları dikecektir. Ayrıca deprem bölgelerinde imar affı çok büyük felaketlere neden olabilir” uyarısında bulundu.