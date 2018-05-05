Seçmen listeleri hakkında kritik uyarı!

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ergenekon mağduru Mehmet Ali Çelebi twitter hesabından “Tüm Türkiye'ye uyarıdır.” başlık bir mesaj paylaştı Çelebi, mesajında “Seçmen listelerinde 25 Haziran 2000-8 Temmuz 2000 tarihleri arasında doğmuş kişiler bulunmakta. Sadece Şanlıurfa'da 1590 kişi. Bunlar ilk turda oy kullanamaz. İtirazlarımızı yapıyoruz. Tüm partiler dikkatli olmalı.” dedi.

25 Haziran 2000-8 Temmuz 2000 tarihleri arasında doğanlar 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde oy kullanamayacak. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa 8 Temmuz için yaşları tutuyor.

GÜRSEL TEKİN’DEN YSK’YA ÇAĞRI SÜREYİ UZATIN

24 Haziran 2018 seçimleri için harekete geçen vatandaşlar, adres güncelleme ve adres değişikliği işlemlerini yapmak için nüfus müdürlüklerine akın ediyor. Ancak 3 gündür nüfus müdürlüklerine gidip gelen vatandaşların bir çoğu, sistemin sürekli çökmesinden dolayı işlerini bitirebilmiş değil.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, oy kullanamamaktan korkan vatandaşların sorununu çözüme ulaşması için bu sabah Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'ne gelerek, hem gerekli yetkililerle görüştü, hem de YSK'ya önerilerde bulundu.

“Ucube bir sistemle karşı karşıyayız. Buradaki rezaleti görüyorsunuz bugün Cumartesi ve insanlar sabah 7'den beri burada vatandaşlık görevimi nasıl yerine getirebilirim diye çabalıyorlar. Bu eziyeti insanlara çektirmeye hakları yok.” diyen Tekin şunları söyledi:

“Hepimizin bir vatandaşlık kimlik numarası var. Ben bu ülkenin vatandaşıyım, bu kimliğimle tüm ülkelerde işlem yapabiliyorken, kendi ülkemizde en basit, en kolay işlemi neden yapamıyoruz? Ben bu kimliğimde hiçbir eziyete maruz kalmadan, Edirne'de, Ardahan'da her yerde oy kullanabilmeliyim. Bunun için insanları bu kuyruklara sokup niye bu insanlara eziyet edersiniz? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum.

E-DEVLET NEDEN VAR?

Bizim gibi E-Devlet uygulaması kullanan ülkeler bütün işlemlerini bu uygulama üzerinden yapıyor. Biz ise hala oradan oraya sürükleniyoruz. Neden var o zaman bu sistem? Sadece İstanbul'un göç haritasına bakıldığında son 2 buçuk yıl içerisinde İstanbul'dan göç etmiş seçmen sayısı 400 bin. İstanbul'a göç etmiş seçmen sayısı 550 bin. Bu gelen 550 bin seçmen, giden 400 bin seçmenin akıbeti bu şartlarda ne olacak belli değil. “

MÜHÜRSÜZ YUMURTA SATILMIYOR AMA OY KULLANILIYOR

Mühürsüz oy pusulaların kabulüne de dikkat çekip YSK'nın bir an önce harekete geçmesi gerektiğine vurgu yapan Gürsel Tekin, şöyle konuştu:

“İzmir'de geçimini köy yumurtasından sağlayan bir amcamız 18 yumurtayı pazara götürüp satayım derken, Tarım İl Müdürlüğü denetçileri yumurtalar mühürlü değil diye amcaya 18 bin lira ceza kesti. Mühürsüz yumurta yasak ama mühürsüz oy geçerli. Böyle ayıplar yaşıyoruz. Bundan sonra bu ayıpları yaşamamamız için YSK'nın bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.

Her vatandaş oyunu rahatlıkla kullanabilmeli.

56 milyon seçmen var. 56 milyon seçmenin böyle daraltılmış bir alanda kendini güncellemesi mümkün değil. Derhal bu sürenin uzatılması gerekiyor.

Mühürsüz oy pusulaları mutlaka geçersiz sayılmalı.

Bu ucube taşıma sisteminden derhal vazgeçilmeli.

Vatandaşlık kimlik numarası olan herkes hiçbir zorluk çıkarılmadan Türkiye coğrafyasında oyunu kullanabilmeli.”