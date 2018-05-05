MHP'de FETÖ paniği

Partide hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu, 1815 aday adayının başvurusunu detaylı bir şekilde ele alacak. Bu incelemenin ardından başvurular, Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu'nca pazartesi gününden itibaren değerlendirilecek.