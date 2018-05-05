5 Mayıs 2018 16:44

MHP'de FETÖ paniği

MHP'de FETÖ paniği
MHP'de milletvekili aday adayı başvuruları, FETÖ'den sızma olmaması amacıyla incelemeye alındı.
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Partide hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu, 1815 aday adayının başvurusunu detaylı bir şekilde ele alacak. Bu incelemenin ardından başvurular, Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu'nca pazartesi gününden itibaren değerlendirilecek.

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