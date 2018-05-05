Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bir fitne, fesat kaynatıyor. Oyumu Cumhurbaşkanı'na vereceğim ama parlamentoda oyumu AK Parti'ye vermeyeceğim. Bu oyunu da bozmaya var mıyız?" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AKP İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz.

MUHARREM İNCE'YE EKONOMİ GÖNDERMESİ

Birileri çıkmış diyorlar ya... 'Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.' Nerede o cumhurbaşkanı? O aday nerede? Ziya Paşa 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı ne ile milletin karşısında. Bizim bu millete, bu ülkeye eser verişimiz yeni başlamadı. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığla başladı. Başbakanlığımla devam etti. Cumhurbaşkanlığımızla da devam ediyoruz.