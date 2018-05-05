5 Mayıs 2018 16:15

İttifak protokolü YSK'ya verildi: İŞTE BİLDİRİ!

İttifak protokolü YSK'ya verildi: İŞTE BİLDİRİ!
Muhalefetin ittifak protokolü Yüksek Seçim Kurulu’na verildi.
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İttifak protokolü YSK'da

İttifak protokolü YSK'da

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin üçlü ittifak kurduğunu açıkladı. Demokrat Parti ise adaylarını İYİ Parti listesinden gösterecek.

Buna göre 3'lü ittifakın içerisinde bulunmayan Demokrat Parti, İYİ Parti'ye destek verecek. İttifakın da adı beklenildiği gibi 'Millet İttifakı' oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin üçlü ittifak kurduğunu açıkladı. Tezcan, Demokrat Parti’nin de adaylarını İYİ Parti listesinden göstererek ittifaka destek verdiğini söyledi.

Tezcan YSK’da yaptığı açıklamada, “Bu partiler seçim işbirliği yapma konusunda ortak karar almışlardır. Demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak için seçim işbirliği kararı almışlardır” dedi.

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