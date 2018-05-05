Muharrem İnce: Umudunuzu yeniden yeşertin

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’da yapılacak olan seçim startını, memleketi Yalova’dan verdi. Babasının mezarını ziyaret edip, annesi Zekiye İnce'nin elini öperek helallik alan İnce, mitingte bir avukattan gelen mesajın kendisini ağlattığını söyledi. İnce'nin bahsettiği avukat kalabalık içinden bulundu.

Muharrem İnce'yi Yalova'da coşkulu kalabalığa seslendi.

İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

11 yaşındaydaydım, teyzem sordu "Büyüyünce ne olacaksın?" ben de dedim ki, "Vekil olacağım". Bakın akşam eşim sordu "Nasıl hissediyorsun kendini?" dedi, "Korkuyor musun?" dedi, "Hayır" dedim, "İnanıyor musun?" dedi, "Evet" dedim. "Peki kendini nasıl tanımlarsın?" dedi, ben de "80 mnilyonun sorumluluk yükü omuzlarımda. Öyle hissediyorum." dedim.

Genç bir kadın avukat beni bugün ağlattı. "Tam her şey bitti derken tam ümidimi yitirdim, bunlar bu memlekete sattı yedi, tam bunlardan kurtulamayız derken yeniden gönlüme bir ışık doğdu. Ve talimatınız üzerine cüppemi arabama bırakıyorum. Yeniden yollara düşeceğim" dedi. İşte tam da öyleyiz umutlarınızı yeniden tazeleyin.

Bakın Tuncelili gariban bir tapu müdürü Taner amca. Kılıçdaroğlu'nun babası. Dün gariban babanın oğlu görevini yaptı. Şimdi görev sırası kamyoncu Şerif'in oğlu olarak bende. Bir de sizde.

Bakın 24 Haziran'da sandığa gideceğiz. Bir partinin 20'den fazla vekili varsa grup kuruyorsa onları aday gösteriyor. Eğer yoksa imza toplayacak neden zorlaştırmak için. Kendisi devletin uçağına binecek her şeyi olacak Sayın Akşener'e imza vermek isteyenlere FETÖ'cü diyecek. SP partisini karalayacak. Böyle yarış olur mu?

Buradan ilan ediyorum CHP üyelerine onlara talimat veriyorum. Akşener'e, Perinçek'e kim aday olmak istiyorsa gidin imza atın demokrasi budur. Ben HDP'li değilim ben SP'li değilim Ben İYİ Partili de değilim be sapına kadar CHP'Li yim.

HDP'liler de bu memeleketin evladı, AKP'liler de bu memlektin evladı. Akşener'in imzası ile uğraşma. Perinçek'le uğraşma. Muharrem İnce'ye iftira atma. Gel erkekçe yarışalım.

Bakın demokrasi kendin için bir şey istemek değildir, millet için bir şey istemektir. Bakın ben dokunulmazlık konusunda "hayır" oyu verdim. Yine olsun yine yaparım. Ben bunu Kürtler için yapmadım, inandığım için yaptım. Bakın ilan ediyorum buradan aleviler benim dönemimde haksızlığa uğramayacaksınız neden aleviler şehit oluyor vergi veriyor biz sünnülerin camisini imamını devlet ödüyor ama onlarınki ödenmiyor.

MİTİNGTEN ÖNCE YAŞANANLAR

Ankara'daki aday tanıtım töreninin ardından dün akşam saatlerinde memleketi Yalova'ya gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, burada havai fişek gösterileriyle karşılandı. Geceyi, kent merkezine bağlı Elmalı Köyü'ndeki evinde geçiren Muharrem İnce, sabah da aynı köydeki baba ocağına geçti. Muharrem İnce, annesinin elini öpüp, helallik istedi. Annesi Zekiye İnce de, "Allaha emanet ol oğlum” dedi. İnce, daha sonra ise babası Şerif İnce’nin köydeki mezarın ziyaret etti. Babasının mezarı başında duan eden Muharrem İnce, “Baba bugünü görmeni isterdim” diyerek gözyaşı döktü.

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