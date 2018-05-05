İnce Yalova'da: Bugünleri görmeni isterdim baba!

Cumhuriyet - CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bugün baba ocağı Yalova'da miting düzenleyecek. Kentte İnce için olağan üstü bir hereketlilik yaşandı. Yollar temizlendi, kent İnce için bayraklarla donatıldı.

Yalova'da Muharrem İnce hazırlığı

"Bugünleri görmeni isterdim baba"

İlk olarak Elmalık Köyü'nde hemşehrileri ile bir araya gelen İnce'nin çocukluk arkadaşlarıyla anıları eğlenceli anlara neden oldu. İnce köyünde önce baba evine de gitti. Ardından da babasının mezarını ziyaret etti. İnce, dua okuduktan sonra, " bugünleri görmeni istrerdim baba" sözleri dikkat çekti

CHP Muharrem İnce'nin adaylık başvurusunu yaptı