İstanbul'da HDP'lilere operasyon: 7 gözaltı

İstanbul’da yapılan ev baskınlarında aralarında eski HDP milletvekili ve PM üyesi Asiye Kolçak'ın da bulunduğu en az 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un birçok ilçesinde sabah saatlerinde HDP parti yöneticileri ve üyelerine yönelik ev baskınları gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda edinilen bilgilere göre şu ana kadar aralarında eski HDP Bursa Milletvekili ve PM üyesi Asiye Kolçak'ın da bulunduğu en az 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un birçok ilçesinde sabah saatlerinde HDP parti yöneticileri ve üyelerine yönelik ev baskınları gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda edinilen bilgilere göre şu ana kadar aralarında eski HDP Bursa Milletvekili ve PM üyesi Asiye Kolçak'ın da bulunduğu en az 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 7 kişi, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan ve isimleri netleşenler o isimler şöyle: Asiye Kolçak, Fatma Kaya, Canşah Çelik, Zeynep Çalıhan, Ayten Ay, Zübeyde Akdağ ve Diyar Ozgan.