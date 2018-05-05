CHP’li vekillerden Demirtaş çağrısı: Tahliye edilmeli!

CHP'li vekiller Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ın tahliye edilmesi için sosyal medyadan çağrıda bulundu.

HDP, dün Selahattin Demirtaş'ın, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurmuştu.

CHP’li vekillerin Demirtaş'la ilgili paylaşımları şöyle:

"BU AYIBA VE HAKSIZLIĞA SON VERİLMELİ"

Barış Yarkadaş: “Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Adaylar alanlara çıkacak ve oy isteyecek. HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş ise hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Bu yüzden propaganda yapabilme imkanı yok. Bu ayıba ve haksızlığa son verilmeli, Demirtaş derhal tahliye edilmelidir.”

Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Adaylar alanlara çıkacak ve oy isteyecek. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ise hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Bu yüzden propaganda yapabilme imkanı yok. Bu ayıba ve haksızlığa son verilmeli, Demirtaş derhal tahliye edilmelidir. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 5 Mayıs 2018

"SEÇİM ADALETİNE GÖLGE DÜŞÜRÜR"

Eren Erdem: “HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın mahkemede kesilmiş cezası ve hükmü yok. Ve halen tutuklu. Bir adayın, hem de tüm yükümlülükleri tamamlayıp Cumhurun başına aday olmuş bir siyasetçinin tutukluluğu, seçim adaletine gölge düşürecektir. Serbest kalmalıdır.”

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın mahkemede kesilmiş cezası ve hükmü yok. Ve halen tutuklu. Bir adayın, hem de tüm yükümlülükleri tamamlayıp Cumhurun başına aday olmuş bir siyasetçinin tutukluluğu, seçim adaletine gölge düşürecektir. Serbest kalmalıdır... — Eren Erdem (@erenerdemnet) 5 Mayıs 2018

"SEÇİMLERİN İLKESİNE AYKIRI"

Sezgin Tanrıkulu: “HDP tarafından resmen Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Selahattin Demirtaş’ın halen milletvekilidir ve kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmamaktadır.Tutuklu olması haksız,hukuka ve seçimlerin eşit koşullarda yapılması ilkesine aykırıdır.S.Demirtaş derhal tahliye edilmelidir.”