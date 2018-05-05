Erdoğan'dan Suriye çarkı

Afrin Operasyonu sırasında "operasyon sonrası Afrinli kardeşlerimiz evlerine dönecek" diyen AKP'li cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran öncesi Mısır Çarşısı ziyaretinde Suriyeli mültecileri hatırladı ve vatandaşlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Afrin Operasyonu sırasında "operasyon sonrası Afrinli kardeşlerimiz evlerine dönecek" diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran öncesi Mısır Çarşısı ziyaretinde Suriyeli mültecileri hatırladı ve vatandaşlık verilmesi gerektiğini söyledi.

İşte Erdoğan'ın kronolojik olarak mülteci çelişkisi;

Tarih 4 Mayıs 2018

ERDOĞAN:VATANDAŞLIĞA ALMADIĞIMIZ İÇİN KAÇAK ÇALIŞIYORLAR

"Mısır Çarşısı'nı gezdim. Dükkanlarda Suriyeli Iraklı çeşitli milletlerden çalışanlar var. Gerekirse bunları vatandaşlığa alın dedik. Almadığınızda bunlar kaçak çalışıyor. Aralarında meslek sahibi olanlar var. Vatandaşlığa almadığımız için kaçak çalışıyorlar. Bunlar bizim vatandaşımız olursa SSK'lı gibi ekmeğini de buradan kazanmış olur. Kendi kendini geçindirir hale gelir.

Tarih: 28 Ocak 2018

ERDOĞAN: AFRİNLİ KARDEŞLERİMİZ EVLERİNE GERİ DÖNECEK

"140 bin kişi Cerablus'a döndü, şimdi de Afrinli olan kardeşlerimiz, Afrin'e dönecekler. Aynı zamanda bölgeyi yaşanabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Bölge halkının en kısa sürede evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye'nin ve milletimizin Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır.

"Biz Afrin’e zevk için gitmedik. 3,5 milyon Suriyeli bizim ülkemizde. 2 bin kilometrelik alanı ele geçirdiğimizde 130 bin mülteci geri döndü. İnşallah Afrin de halledildiği zaman Afrin’e dönecekler. İdlib’e de dönecekler. Kim dönecek, oraların sahipleri. Bizim bu topraklarda gözümüz yok. Biz Batı’nın herhangi bir ülkesi değiliz."

17 Mart 2018

Teröristler bunun bedelini ağır ödediler. Afrin'dekiler nasıl ödüyor bak, 3569 teröristi bugün itibarıyla etkisiz hale getirdik. Her an Afrin düşebilir. Afrin düştüğü anda Afrin'de yaşayan tüm kardeşlerimiz de evlerine dönecekler."