CHP'li İnce'den sert çıkış: Nankör mirasyediler

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) 14 şeker fabrikasının satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale açmasına sosyal medyakadi hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.



CHP'li İnce Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:



1- Ne yaptınız, çivi mi çaktınız diyen nankör mirasyediler Cumhuriyet’le yaşıt Şeker Fabrikalarımızı satıp pancar üreticisinin ekmeği, bu fabrikalarda çalışan işçilerimizin işi ile oynuyorlar.



2- Şeker Fabrikalarının satılması kararı sadece pancar üreticisini, fabrika işçisini değil nişasta bazlı şeker ve glikoz şurubuna mahkum edilmemiz nedeniyle hepimizin sağlığını etkileyecek.

3-Devlet şeker mi üretir, devletin fabrikası mı olur diyenler, bu sözleri birkaç yıl önce devlet üretme çiftlikleri, Et Balık Kurumu için kullanıyorlardı. Sonuç Sırbistan’dan et ithal eden bir ülke olduk. Devlet et üretmez ama ucuz et diye Sırbistan’dan et ithal edebilir öyle mi?

4- Devlet şeker üretmez, fabrikası olmaz ama devlet hasta garantisi vererek hastane, geçiş garantisi vererek köprü, yolcu garantisi vererek havaalanı yaptırabilir öyle mi?

5- Türkiye’nin 80 yıllık birikimlerini sattınız, fabrikalarını sattınız, sonuç et ithal eden, tarım ürünleri ithal eden, buğday ithal eden, genç nüfusuna iş bulamayan bir ülke.

“Ülkemi pazarlamakla mükellefim” diyenler bu milleti sefalete sürüklüyor. Kendilerine milli ve yerli payesi verenler ithalata dayalı, milleti, üreticiyi sefalete sürükleyen ekonomi politikalarının mimarı oluyor.