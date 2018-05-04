Erdoğan açıkladı: Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor?

Suriyelilerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben Mısır Çarşısındaydım, orada dolaşırken, hemen hemen her dükkanda baktım ki Suriyeli var, orada çalışıyorlar ama bazıları kaçak çalışıyorlar. Faslı var, Cezayirli var. Baktım ki daha vatandaş olamamış. Ama hemen hemen hepsi de anlaşılabilecek kadar Türkçe konuşuyorlar. Bizde kendimize bir hedef belirledik dedik ki, biz bu insanları gerekirse vatandaşlığa alalım. Vatandaşlığa almadığım zaman kaçak çalışıyorlar vatandaşlığa alırsak kimisi doktor, mühendis, avukat, ebe var içlerinde bunları bizim vatandaşımız olursa hiç olmazsa vatandaşımız olarak SSK'lı gibi bizim ülkemizde çalışarak ekmek kazınmış olur. Biz bakalım onlar geçinsin yok kendi kendini geçindirir hale gelir” diye konuştu.

“ŞU ÇİRKİN YAPILAŞMA OLMASA”

İstanbul'un yeşillendirme çalışması yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul bazı şu çirkin yapılaşması olmasa dünyada hiçbir şeyle mukayese edilmez. İstanbul sadece boğazıyla fark atar. Çirkin yapılaşma o potansiyelini, o gücünü tabi biraz geriletiyor. Bakıyorum son zamanlarda özelikle yeşiliyse yeşili, bunlar gelişiyor. Şimdi belediye başkanımızda salonda zannediyorum. En önemlisi bazı yerler var ki yeşillendirme çalışmaları park yeşil alanlar olarak park çalışmaları yeni başkanımız bunu suretle yapması halinde İstanbul başka güzel olacak. Örneğin TOKİ'nin Pendik tarafından girişte o alanı komple yeşil alan haline getirme projesi orayı çok farklı yapacak. Aynı şekilde yine Anadolu yakasında böyle devasa bir alan yapılacak. Bunları şimdi açıklamayalım ki, adaylar tanıtımına bir şeyler kalsın. Böyle 5-10 proje hayata geçecek. 1-1,5 sene içerisinde hayata geçecek. Oralarda yaşayan insanlar çok daha farklı bir rahatlığa kavuşacaklar. Osmangazi Köprüsünden geçerken sağım solum yeşil olarak gördüm” ifadelerini kullandı.