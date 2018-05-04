CHP’li Altay dörtlü ittifakın adını açıkladı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin oluşturduğu 4'lü ittifakın adı belli oldu. İttifakın adını Halk Arenası'na katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay açıkladı. Altay, "Kimin için bu ittifak? 'Millet' için" dedi.

Engin Altay, herkesin merakla beklediği ittifakın adını açıkladı. Altay, “Bu ittifak bir demokrasi, huzur ve adalet ittifakıdır. Kimin için bu ittifak ‘Millet’ için. Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru da aziz milletimiz için olacak. Ne varsa millet için. Biz kendimiz için değil millete ne vereceğiz diye siyaset yapıyoruz. Sanırım buradan ittifakın ismini çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.

DÜNDAR: ADINI KOYUYORUM, MİLLET İTTİFAKI

Bu konuşmanın ardından usta gazeteci Uğur Dündar, “Ben isimi çıkarttım. Yorum bana aittir. İttifakın adını koyuyorum, Millet İttifakı” dedi. Dündar’ın bu sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koptu.