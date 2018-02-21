TBMM'de gerginlik! CHP'liler komisyonu terk etti

Erdoğan Süzer/SÖZCÜ - TBMM Genel Kurulundaki görüşmelere de yansıyan tartışmalar, torba tasarıdaki ihracat birlikleriyle ilgili maddenin görüşülmesi sırasında yaşandı

CHP’li Temizel, ihracatçı birliklerinin ihracatçılardan aldığı üye aidatı tartışılırken “Birliklerin ihracatçıya ne yararı var?” diye sordu. Ağbal bunun üzerine, “Şimdi öyle derseniz CHP’nin millete faydası ne, TOBB’un millete faydası ne? Bunların hepsi kanunlar çerçevesinde kurulmuş” karşılığını verdi. Temizel ise “Teessüflerimi bildiriyorum. Ben şimdiye kadar asla böyle bir tartışmanın tarafı olmadım. Bir partiyle ilgili olarak kalkıp bir tartışma açılmasını da asla doğru bulmam” diyerek salonu terk etti.

“SAYGISIZLIK ETMEDİM”



Temizel'in protestosu üzerine Komisyonun diğer CHP’li üyeleri de Ağbal’a sert tepki gösterdi. CHP’yi aşağılayan bir cümle kullanıldığını söyleyen CHP’li Musa Çam, Bakan Ağbal’ın Temizel’i telefonla arayarak özür dilemesini ve tekrar komisyona katılmasının sağlanması talebinde bulundu.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu da Ağbal'ın üslubunu eleştirdi, CHP'ye saygısızlık yaptığını ifade etti. Tartışmalar üzerine Ağbal, “Hiç kimseyi kırmak gibi bir amacım olmaz.. Konuşmalarımda kimsenin şahsına dönük, alçaltıcı, küçültücü bir şey söylemedim. Ruhsuz, bilinçsiz, siyasi şuuru olmayan teknik bir insan gibi mi konuşayım. Ben de politika, siyaset yapıyorum. Kendinizi bilge insan konumuna koyarak, benim yaşam, yaşım, tecrübemden hareketle bana racon kesmeyin. Siz tanımazken ben Temizel’in yanında çalışmış biriyim. Onu siz kırsanız, ben kırmam. Asla ve asla CHP’nin kişiliğine, varlığına, birikimine, ülkeye yaptıklarına saygısızlık etmek düşüncesiyle söylemedim” dedi.

Ancak CHP'li üyeler özür dilenmesi konusunda ısrar etti. Ağbal'dan özür gelmeyince CHP grup halinde komisyondan ayrıldı. Bunun üzerine devreye Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç girdi. Temizel ile telefon görüşmesi yaparak yanlış anlaşılma olduğunu iletip komisyona davet etti. Ancak Temizel'i ikna edemedi. Bunun üzerine CHP'nin katılmadığı komisyon görüşmelerine yeniden ara verildi. Yaklaşık bir saat süren temasın ardından Temizel ve CHP'li üyeler salona geri geldi.