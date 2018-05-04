Akşener 100 bini geçince AKP'den açıklama geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in saat 18:27 itibariyle 117 bin 702'ye ulaşmasının ardından AKP'nin YSK temsilcisinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi avukat Recep Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’na işaret eden sözleriyle ilgili seçmen listelerini incelemek için isteyeceklerini belirterek “Bunların gizliliği olmaz. Bizim bunlara itiraz hakkımız var. Bunun için 100 bin imza veren seçmenin yeterliliği olup olmadığı konusunu incelemek için bunları isteyeceğiz, ona göre itiraz edeceğiz” dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı adayları için imza vercek kişilere yönelik sözleri tartışma yaratırken, 100 bin toplayan Cumhurbaşkanı adayına itiraz edecek diğer partilerin bu seçmen listesini alıp alamayacağı soru işaretine neden oldu.

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AKP’nin YSK Temsilcisi Avukat Recep Özel, “Bunların gizliliği olmaz. Bizim bunlara itiraz hakkımız var. Bunun için 100 bin imza veren seçmenin yeterliliği olup olmadığı konusunu incelemek için bunları isteyeceğiz, ona göre itiraz edeceğiz” dedi. Bahçeli’nin FETÖ açıklamasını yorumlayan Özel, “Burası muz cumhuriyeti değil. Seçmenlerin başına bir şey gelebilir mi?” dedi.

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Muhalefet partilerinin YSK temsilcileri ise listenin gizli tutulmasında sorumluluğun YSK’de olduğunu belirterek, bunun diğer partilere verilmesine karşı çıktı.

Kanunda, aday gösterme formlarının, elektronik ortamda Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) iletileceği ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacağı düzenlendi. Aday gösterilmek isteyen kişinin talebi halinde, hakkında aday teklifinde bulunanlara ilişkin formlar ve diğer bilgiler kendisine verilecek. Yani yasa, Cumhurbaşkanı adayı için imza veren seçmenlerin listesinin ancak oy verdikleri Cumhurbaşkanı adayına verileceğini düzenledi.

Bahçeli, darbe girişiminin ‘siyasi ayağı’nın hep tartışıldığını, darbe girişiminde bir ‘siyasi ayak’ olduğunu belirterek “Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur” demişti.