Metin Uca’dan Abdullah Gül göndermeli İnce mesajı

Metin Uca, Twitter’dan attığı mesajlarda,

'Hiç kardeşim dediğinin bahçesine helikopterle general yollayan ile kendisine genel başkanlık yarışında rakip olana Cumhurbaşkanlığı yolu açan bir olur mu?Siyaset gündemini artık muhalefet özellikle de sn Kılıçdaroğlu belirliyor, doğal olarak da çıldırılıyor'

“İşte gurur duyduğum, Türkiye’nin tümünü kucaklayacak diploması sağlam, oy çaldırmayacak bir diğer Cumhurbaşkanı adayım, hayırlı olsun sayın Muharrem İnce 2. turda kim ikinci çıkarsa sayın İnce ya da sayın Akşener oyum helal olsun ona” dedi.