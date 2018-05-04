Akşener'den 'Bahçeli' etiketli bomba tweet

100 imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacaklara imza verecek seçmenleri FETÖ'cü olmakla tehdit eden Devlet Bahçeli'yi çok konuşulacak bir yanıt daha geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 100 bin imza barajını geçen ilk lider oldu.

Akşener 100 bin imza barajını geçti! Karamollaoğlu...

İYİ Parti lideri Akşener imzaların verildiği ilk gün 100 bin imzayı geçmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''100 bin imza'' için FETÖ tehdidinde bulunmasına atıfta bulunarak sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Bahçeli'den tuhaf çıkış: 100 bin imzada...

Akşener mesajında Bahçeli'nin Twitter hesabını da etiketliyerek, "İmza verenlerin listesini siz YSK'dan alır mısınız, yoksa ben posta ile göndereyim mi? @dbdevletbahceli #TürkiyeİYİOlacak #MilletinAdayıMeralAkşener #KorkmadımİmzaVerdim" dedi.





İYİ Parti'den '100 bin imza' açıklaması