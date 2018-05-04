Çetin Doğan'ın eşi Meral Akşener için imza verdi

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Çetin Doğan imza olayını şu sözlerle açıkladı:

“Ben herhangi bir imza vermedim, eşim Nilgül Doğan’a refakat etmek için Bodrum İlçe Seçim Kurulu’na gittim. Eşim imza verdi. Ben oradayken İYİ Parti’nin tanıdığım bazı mensuplarıyla sohbet ettim ancak herhangi bir yere imza atmadım. Meral Akşener benim imzama ihtiyaç olmadan kazanacak. Bu konuda bir şüphem olsa imza verirdim. Neden verirdim, çünkü Meral Hanım’ın da seçime girmesi lazım. Demokratik bir ortam içinde seçime girmesi ve kendi seçmeninin de ağırlığını da görmesi ve göstermesi lazımdı. Ben politik mülahazalarla herhangi bir yere ağırlık koyuyormuş gibi görünmek için imza vermedim.” diye konuştu.

Ve Meral Akşener 100 bin imza barajını geçti

Çetin Doğan 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.