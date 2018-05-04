Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu

Bahçeli: "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı oldu."

MHP Lideri Devlet Bahçeli gazetecilerin Muharrem İnce’nin adaylığıyla ilgili sorularını yanıtladı. Bahçeli adaylıkla ilgili, “MHP’ye en yüksek husumeti besleyen, MHP’nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun” dedi.

Bahçeli, YSK önünde Başbakan Binali Yıldırım’a bu sorunun sorulduğunu ancak kendisinin açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine de, “Cumhur ittifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur” dedi.