'CHP iktidarında böldüğünüz her şeyi yeniden birleştireceğiz'

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, bazı üniversitelerin bölünmesine ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda dün yaptığı konuşmada, üniversiteleri bölmenin bilim camiasına vurulmuş en büyük darbe olduğunu ifade etti.

‘Üniversiteler durup dururken niye bölünüyor?’

“16 yıllık iktidarınız, en büyük tahribatı eğitim sistemine verdi. Piyasalaşma ve kadrolaşma nedeniyle, eğitim sistemi hem paralı hale geldi, hem de tarikatların eline teslim edildi. Bunun faturasını da en çok çocuklarımız, gençlerimiz kısaca geleceğimiz ödemektedir. Şimdi bazı üniversitelerin bölünerek yeni üniversiteler kurulmasına ilişkin yasa tasarısı Meclis’e getirdiniz. ‘Üniversiteler durup dururken niye bölünüyor’ diye sorduğumuzda, kanun tasarısında ‘Yönetim ve denetim güçlükleri yaşanıyor’ diye belirtilmiş. Bugün üniversitelerde yönetim ve denetim sıkıntısı varsa, bunun nedeni sizin iktidarınızdır.”

‘Vesayetle mücadele edeceğiz’ diyerek geldiniz, şimdi vesayetin kendisi oldunuz!

“‘Vesayetle mücadele edeceğiz’ diyerek geldiğiniz iktidarda, 12 Eylül vesayetinin kurumu olan YÖK’le üniversiteleri susturmaya çalıştınız. ‘Barışı’ savunduğu ve barış bildirisini imzaladığı için üniversitelerdeki akademisyenlerin işlerinden attınız. 20 Temmuz darbesiyle üniversitede özgür düşünceyi savunan akademisyenlerin işini ekmeğini elinden aldınız. Üniversitelerde özgürlüğü, demokrasiyi savunan öğrencileri, disiplin soruşturmalarıyla okullardan attınız. OHAL KHK’larıyla, binlerce üniversiteliyi, dekanı, akademisyeni işten attınız, üniversiteleri kapattınız ve on binlerce insanı mağdur bıraktınız. En son Boğaziçi Üniversitesi’nde hiçbir suça veya şiddete bulaşmamış olmasına rağmen, Türkiye’nin en parlak öğrencilerini cezaevlerine attınız. Üniversiteler özgür düşüncenin, aydınlığın, bilimin ve aklın merkezidir. Siz düşünmeyen, üretmeyen, çağdışı üniversiteler istiyorsunuz.”

Üniversiteleri bölerek, gelenek ve bilgi birikimlerini yok ediyorlar!

“Üniversiteler neden bölünmek isteniyor, bilmiyoruz. İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Selçuk ve Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi Türkiye’nin en eski ve en köklü okullarını bölüyorsunuz. Bunu yaparken bu üniversitelerin hocalarına, öğrencilerine, bileşenlerine hiçbir şekilde sormuyorsunuz, görüş almıyorsunuz. Kamuoyunun bu konuyu tartışmasına dahi izin vermiyorsunuz. Seçim meydanlarında ‘20 yeni üniversite açtık’ demek için, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinin birikimlerini, geleneklerini yok ediyorsunuz. Bu üniversitelerin kültürleri ve bilgi birikimleri var. Cerrahpaşalı Tıbbiyeliler ‘üniversitemize dokunma’ diyor. Bu öğrenciler, hiçbir ideolojik veya siyasi amaç gütmeden ‘bizi İstanbul Üniversitesinden, kökümüzden ayırma’ diyorlar. ‘Kökünden kopmak ölüm demektir’ diyorlar.

CHP iktidarında böldüğünüz ve parçaladığınız her şeyi yeniden birleştireceğiz!

“Dünya üniversiteler sıralamasında ilk 500’e giren İstanbul Üniversitesi eğer bölünürse, bilimsel çalışmalar da bölüneceğinden, ilk 500’deki yerini kaybedecektir. Üniversitelerin tamamen siyasi amaçlar yüzünden bölünmesi, ülkemizin geleceğine yapılmış bir darbedir. Üniversitelerimiz dünya eğitim sıralamasında daha da geriye düşecektir. Bu tasarıda 15 yeni vakıf üniversitesinin kurulacağı da belirtilmiştir. 20 Temmuz OHAL KHK’larıyla kapatılan vakıf üniversitelerinin FETÖ’yle yakınlığı olduğunu herkes biliyor. Şimdi eğitim sisteminin tarikatlara peşkeş çekildiği bir ortamda, üniversiteleri bölmek ve yeni vakıf üniversiteleri kurmak, vakıf üniversiteleri tarikatlara terk etmektedir. Biz, CHP olarak, üniversitelerin halka sormadan, tamamen siyasi amaçlarla bölünmesine sonuna kadar karşıyız. Ne yaparsanız yapın, medyayı, üniversiteleri ne kadar baskı altına alırsanız alın. 24 Haziran’da halkın iktidara yürüyüşünü durduramayacaksınız. Gençlerin, geleceğin aydınlık bir Türkiye için yükselişine engel olamayacaksınız. Yaşamın her alanında böldüğünüz, parçaladığınız her şeyi yeniden birleştireceğiz.”