Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek'in beklediği haber

24 Haziran seçimlerinde 100 bin imzayla aday olan isimlerin ilk gün aldıkları imza oranları belli oldu.

GERÇEK GÜNDEM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 127850 imza alarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza barajını geçen ilk lider oldu.

Akşener 100 bini geçince AKP'den açıklama geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi lideri Vecdet Öz'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplama başvuruları dün YSK tarafından kabul edilmişti.



9 MAYIS'A KADAR SÜRE VAR



Türkiye genelinde 957 ilçedeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri başladı. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza veriyor. İmza verme işlemi bu sabah saat 08:00'da başladı, işlemler 9 Mayıs (çarşamba) akşamı saat 20:00'a kadar sürecek.



175 BİNE YAKIN SEÇMEN SEÇİM KURULLARINA GİTTİ



4 parti liderinin 1. gün saat 20:00 itibariyle (4 Mayıs 2018) topladıkları imza sayıları belli oldu. 187620 seçmen adaylar için seçim kurullarına gitti.

İYİ Parti'den '100 bin imza' açıklaması

AKŞENER 100 BİN İMZAYI GEÇTİ



Gerçek Gündem.com'un edindiği bilgiye göre saat 19:50 itibariyle, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 127850 imza alarak 100 bin imza barajını geçen ilk lider oldu.

Akşener, 100 bini geçti 'Bahçeli' etiketli bu tweeti attı



Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 44967, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 14565, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise 231 imza aldı.



ADAYLARIN ALDIKLARI İMZA SAYILARI GÜN GÜN GERÇEK GÜNDEM'DE OLACAK

