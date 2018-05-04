Muharrem İnce: Türkiye'yi yeniden AB rotasına döndüreceğiz

BLOOMBERG/Fırat Kozok - Muharrem İnce, adaylığını açıkladığı Cuma günü Bloomberg’e telefon röportajı verdi.

"Türkiye’yi özgürleştirmek, demokratikleştirmek, baskılardan kurtarmak için yola çıktık. AB hedefinden sapmış olan Türkiye’yi yeniden rotasına döndürmek için yola çıktık. Eğitimi düzeltmek, gençlerimize iş bulmak için yola çıktık. Bunu başarağız. Buna inanıyorum. Bu değişimin ruhunu bugün sokakta gördüm"

"Ekonomiyi düzelteceğim. Bunun için terörle kararlı bir mücadele ve yolsuzluklarla mücadele gerekiyor. Tasarruf edeceğim ama memurdan, işçiden değil, şatafattan tasarruf edeceğim. Ekonominin önemli bir kısmı da psikolojidir aslında. Saraylarda yaşamayan, 300 araçla gezmeyen bir cumhurbaşkanı görüntüsü bile buna katkı sağlayacaktır"

"Ekonomide nitelikli insanlarla çalışacağız. Partizanlık yapmadan. Ekonomi kurmaylarını iş başına getirirken CHP’li mi diye bakmayacağım"

"Türkiye’nin AB hedef AKP ile başlamadı. Cumhuriyet’le, hatta tanzimatla başladı. Milli politikaydı ama ne yazık ki bundan uzaklaştı. Türkiye’nin AB projesini, hedefini yeniden hızlandıracağız. Dış politika uzmanlarını monşerler diye küçümsemekten vazgeçeceğiz."

"Ben birinci turda kazanacağıma inanıyorum. Ola ki olmadı, ikinci turda da ben ikinci olmadım, kim ikinci olacaksa ona destek olmak şeref sözüdür."

"Yalpalayan, oradan oraya savrulan bir Türkiye değil; kararlı onurlu, başı dik insanları mutlu, yurtta barış dünyada barış diyen, bilimi önemseyen bir Türkiye’yi yeniden kuracağız."

"Türkiye’nin en önemli sorunu huzursuzluk. Bağırıp çağıran, ayar veren, azarlayan değil; yol göszteren uzlaşan bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı tektir. Tek olan şey bir kesimin olamaz, her kesimindir"

"(Dokunulmazlıkların kaldırılmasına partisiyle ters düşerek itiraz etmesi). Ben onu Güneydoğu seçmeninin gönlünü kazanmak için yapmadım. İlkeli siyaset için yaptım."

"Acaba Erdoğan’ı değiştirirsek istikrar bozulur mu? Deniliyor. Onlar Türkiye’ye istikrar mı getirdiler? 4 milyon Suriyeli var, dolar durdurulamıyor. İstikrar kişilerle, partilerle olmaz. Kuralların işlemesiyle olur, güven vermekle olur."

"(AKP’li ve Kürt seçmenlerin oyunu nasıl alacağı konusunda) Dürüst olacağım. Diyarbakır’da farklı, Rize’de farklı konuşmayacağım. Yapamayacağım şeyleri söylemeyeceğim, ama söyledim mi mutlaka yapacağım. En önemlisi kimseyi kandırmayacağım ve kandırılmayacağım"