Meral Akşener'in evinin karşısında şok tehdit!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in İstanbul’da yaşadığı evin karşısında “Her an her şey olabilir” şeklinde tehdit yazıları yazıldı.

YENİ ÇAĞ - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza kampanyasını başlattığı gün evinin karşısına yazılan yazılarla tehdit edildi.

Akşener’in İstanbul’daki evinin hemen karşı duvarına sprey boyalarla “Her an her şey olabilir” mesajının yazılması dikkat çekti. Gece yarısı yazıldığı tahmin edilen yazıyla ilgili hemen emniyet bilgilendirildi.

Yapılan araştırmalarda bölgedeki kameraların incelemeye alınacağını belirtilirken, polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinde yapılan tetkiklerden sonra Akşener’e yönelik tehdit yazısının üzeri boyanarak kapatıldı.