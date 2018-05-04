Erdoğan'ın başvurusu sonrası YSK'da gergin anlar!

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan için YSK’ya başvuru yapmasının ardından beklenmedik bir gerginlik yaşandı

Yıldırım ve Bahçeli'nin, YSK'dan ayrılmasının ardından, sakinliği ile bilinen ve her fırsatta basın mensuplarına demeç veren YSK Başkanı Sadi Güven'in çok gergin olduğu dikkat çekti.

Güven, binadan ayrıldığı sırada kendisine soru sormak üzere mikrofon uzatan basın mensuplarına çok sert tepki göstererek, “Şunu çeker misiniz lütfen, burnuma tutamazsın. Burnuma tutup da soru sormayın. Her gün size demeç veriyorum ama burnuma tutmayın, işinizi düzgün yapın” dedi ve soru sormasına fırsat vermeden aracına binip uzaklaştı.