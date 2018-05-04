Melda Onur'dan adaylık başvurusu

24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur partisinden İstanbul 2. Bölge’den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Başvurusunu sosyal medya üzerinden duyuran Onur, “Hazır mısın Türkiye” notunu paylaştı.

MELDA ONUR KİMDİR?

Melda Onur, 20 Temmuz 1964'te Eskişehir'de doğdu. Babasının adı Necmettin, annesinin adı Mediha'dır.

Gazeteci, İletişimci; Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Ulus-lararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yaptı.

1989 yılında Günaydın'da gazeteciliğe başladı. Sırasıyla; Show TV, Kanal D, Star TV ve Akşam gazetelerinde çalıştı. Bu sürede Fransa Paris'te Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsünde (IIAP) Ekonomik İlişkiler okudu. Fransa Maliye Bakanlığı, Antenne 2 TV ve LaVoix du Nord gazetesinde staj yaptı. 1998 yılında Camev Yayıncılık ve Prodüksiyon Şirketini kurdu. 2001 yılında ise Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Üyesi olarak profesyonel hayata geri döndü. 2007 yılından itibaren iletişim koordinatörü olarak serbest çalışmaya başladı. Birçok sivil toplum kuruluşunun üyesi olan Onur'Un yayınlanmış 3 belgesel kitabın yazarları arasında bulunuyor.

Onur, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca biliyor.