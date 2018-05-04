Abdüllatif Şener'den Muharrem İnce yorumu

Muharrem İnce’nin adaylığı açıklandı, sosyal medya yıkıldı

AKP'nin kurucularından eski bakan Abdüllatif Şener; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP)’nin oluşturduğu 4’lü ittifak için seçim çalışmaları yürüteceği mesajını vererek, “Durduğum yeri değiştirmiyorum” dedi.

Akşener'den Muharrem İnce yorumu

T24'ün haberine göre, Şener, şunları söyledi:

"Mevcut iktidar yapısında bir değişikliği halen özlüyoruz onun için çaba harcayacağız. Bu seçimleri önemli görüyordum, herkes önemli görüyor. Türkiye’nin geleceği açısından bir iktidar değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu süreçte, adaylığımın faydalı olacağını düşündüğüm için bunu ortaya koymuştum, gerekenleri de yaptım. Görevimi yaptığımı düşünüyorum. Sonunda ana muhalefet partisi Genel başkanı Muharrem İnce’yi aday olarak ilan ettiler. Memleket için hayırlı olsun. Demokratik bir seçim rekabeti olmasını, seçim güvenliğinin gerçek anlamda sağlanmış olmasını diliyorum ve Türkiye’nin değişime ihtiyacı var."