Reuters'ten çarpıcı Muharrem İnce yorumu

CHP’nin 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi aday göstermesi, uluslararası basında da gündem oldu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, İngiliz haber ajansı Reuters, dünya çapındaki abonelerine servis ettiği haberde, "CHP’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı en önde gelen ve en dövüşken milletvekillerinden birini" aday gösterdiğini belirtti.

İnce’nin “Herkesin cumhurbaşkanı olacağım” sözlerine yer verilen haberde, “İnce, parlamentoda muhalefetin en güçlü konuşmacılarından biri olarak tanınıyor” denilip şu ifadeler kullanıldı:

“Erdoğan’ın sık sık kullandığı sert söylemleri karşılayabilecek, aynı zamanda hem muhafazakâr ve sağ kanattaki seçmenlerin, hem de partinin kendi tabanının desteğini alabilecek bir olarak görülüyor.”

Reuters haberinde, “Fakat Erdoğan’a yönelik en inandırıcı meydan okuma CHP’den değil, MHP’den ayrılıp geçen yıl İYİ Parti’yi kuran eski içişleri bakanı Meral Akşener’den geliyor” dendi.