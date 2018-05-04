Perinçek'ten Bahçeli'ye çok sert FETÖ yanıtı!

Perinçek, "100 bin imza verenlerde FETÖ incelemesi yapılsın" diyen Bahçeli'ye sert bir dille yanıt verdi.

Çin'de bulunan Perinçek, Bahçeli için "15 Temmuz gecesi Bahçeli hangi kümeste saklanıyordu önce onu açıklasın."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adayları için imza verecek seçmenlerin FETÖ ile bağlantılarının araştırılmasını isteyen İstayen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi.

Aydınlık’ın aktardığına göre bir ziyaret için Çin’de bulunan Perinçek, şunları söyledi: “Bahçeli milleti fişleyemez, millet Bahçeli’yi fişlemiştir. 15 Temmuz gecesi Bahçeli hangi kümeste saklanıyordu önce onu açıklasın.”