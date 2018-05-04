Akşener az önce paylaştı: Hadi bakalım fişleyin

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı adaylığı için imza vereceklere yönelik tehdit gibi algılanan "Aralarında FETÖ'cü var mı? Araştırılsın" sözlerine rağmen, halk ilçe seçim kurullarına akın etti. İmza verme işlemi saat 08:00'da başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından bu mesajı paylaştı: Annem ile teyzem de Kocaeli İl Başkanımız eşliğinde imzalarını verdiler. Allah onlardan razı olsun. Haydi bakalım fişleyin.

Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza veriyor.

24 Haziran seçimlerinde, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimler için imza verme işlemi başladı.

Bu sabah saat 08:00’da başlayan işlemler 9 Mayıs akşamı saat 20:00’a kadar sürecek.

YSK: 100 BİN İMZA İÇİN 4 ADAY VAR

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıklamasına göre; 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimleri şunlar; Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz.

BAHÇELİ’NİN FETÖ ÇIKIŞINA RAĞMEN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza ile belirlenmesine ilişkin olarak dün dikkat çekici bir açıklama yapmış ve “Tartışılsın diye söylüyorum. 100 bin imzada FETÖ taraması yapılacak mı?” diye sormuş, bu açıklama kamuoyunda “İmza verecekler tehdit ediliyor” diye algılanmıştı. Bahçeli’nin bu sözlerine İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP’liler sert tepki göstermişti.

YSK'nın ilçe seçim kurullarına giderek, Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istedikleri isimlere imza vermek isteyenler aşağıdaki link üzerinden ilçe seçim kurulları listesine ulaşabilirler. Herkesin kendi bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulunda imza vermesi gerekiyor.

TÜM ŞEHİRLER İÇİN İLÇE SEÇİM KURULLARI ADRESLERİ

İmza verme adımları:

1- İmza vermek için T.C. Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartınız yanında olmalı.

2- 4-9 Mayıs tarihleri arasında (cumartesi-pazar dahil) saat 20:00'a kadar kayıtlı bulunduğunuz İlçe Seçim Kurulunda imza verebilirsiniz.

3- İmza için gittiğinizde istediğiniz aday için düzenlenen formu talep ederek doldurup imza işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Seçim kurulu ilgili formun bir örneğini size teslim edecek.















