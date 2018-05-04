4 Mayıs 2018 10:42

AKP'den İnce'nin adaylığına ilk yorum

AKP'den İnce'nin adaylığına ilk yorum
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili yorum yaptı.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olmasıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek 'Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

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