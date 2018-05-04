Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olmasıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek 'Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz.' ifadelerini kullandı.
4 Mayıs 2018 10:42
AKP'den İnce'nin adaylığına ilk yorum
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili yorum yaptı.
Çok Okunanlar
-
Akşener az önce paylaştı: Hadi bakalım fişleyin
-
Akşener'den Erdoğan'a: Ayağınızı denk alın
-
HDP'den Muharrem İnce'yle ilgili ilk yorum!
-
Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Muharrem İnce tweeti
-
Muharrem İnce’nin adaylığı açıklandı, sosyal medya yıkıldı
-
İnce'nin konuşmasında bahsettiği yer neresi?
-
Muharrem İnce'nin annesi oğlunu böyle izledi
-
Yıldırım'dan İnce'nin adaylığına ilk yorum
-
Saray ittifakında protokol netleşti
-
Saray ittifakı başvurusunu yapıyor